Milan News, Pioli: “Tonali? Ha bisogno di tempo, ma è un titolare”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, nella conferenza pre Milan-Roma, ha parlato dell’impatto in rossonero di Sandro Tonali. Qualche difficoltà in Celtic-Milan, ma l’allenatore non ha dubbi sulle due qualità: “Ha avuto un inizio gara non semplicissimo, ma poi è cresciuto e ha fatto una buona partita. Non avendo lavorato con noi all’inizio ha bisogno di un po’ di tempo in più, ma sta bene e può essere un titolare della squadra“.

