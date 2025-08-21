PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Milan, nel pomeriggio la conferenza stampa di Athekame e De Winter

Milan, nel pomeriggio la conferenza stampa di Athekame e De Winter

Zachary Athekame e Koni De Winter, nuovi acquisti del Milan, saranno presentati nel pomeriggio in conferenza stampa nella sede del club
Daniele Triolo 

Zachary Athekame e Koni De Winter, rispettivamente terzino destro svizzero classe 2004 e centrale difensivo belga classe 2002, nuovi acquisti del Milan in questo calciomercato estivo, saranno presentati nel pomeriggio in conferenza stampa.

L'appuntamento è alle ore 15:30 nella sala stampa di 'Casa Milan', sede del club, in Via Aldo Rossi. Potrete seguire la conferenza, LIVE, sui canali ufficiali del Milan e in diretta testuale, come di consueto, su 'PianetaMilan.it'.

