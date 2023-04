Milan-Napoli, Theo Hernandez: “Futuro? Sogno di restare qui”

Alla vigilia di Milan-Napoli , insieme all'allenatore Stefano Pioli , ha parlato anche il terzino rossonero, Theo Hernandez. Tra i tanti temi toccati, ecco anche le sue parole sul suo futuro in rossonero e i sogni da calciatore.

Se si immagina al Milan tra cinque anni e se ricorda una partita del Milan in passato di Champions League che ricorda: "Sogno di restare qui più possibile. Non si sa mai il futuro, penso ad adesso e a domani. La partita più importante è domani".

Se si sente un modello e se si sente candidato al Pallone d'Oro in futuro: "Essere vice capitano è un onore. Da sempre qui sono stato felice. Tutti mi hanno aiutato, tutti i giorni. Per il Pallone d'Oro non si sa mai, ma dobbiamo pensare a domani".