Milan-Napoli, Pioli su Adli e Pobega: “Presto saranno pronti”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, nella conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, sfida valida per la 7^ di Serie A

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa oggi a Milanello di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 . Tra gli argomenti trattati dall'allenatore del Milan , anche i motivi dei graduali inserimenti di Tommaso Pobega e Yacine Adli :

"Nessuno dei due sta faticando ad entrare nei nostri schemi. Sono contento di tutti i nuovi. Continuo a ripetergli che non devono avere fretta, io non ne ho, sono convinto che presto saranno pronti. Pobega ha caratteristiche importanti. Sa che deve riempire il bagaglio, ma è un ragazzo eccezionale. Sente il Milan dentro ed è una cosa importante in questo gruppo. Sono molto contento di lui"