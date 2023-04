Milan-Napoli, Pioli: “L’unico rimpianto è non aver sfruttato la superiorità”

Se le percentuali cambiano: "No, risultato buono, ma non cambia l'inerzia. Turno da conquist

Se è stato uno spot per il calcio italiano: "Bellissima serata, ce la siamo gustata. Quando le partite sono in questo stadio è bellissimo. Potevamo giocare sia noi che loro meglio dal punto di vista tecnico. Se tre italiane sono ai quarti di Champions League significa che il calcio italiano sta crescendo".

Cosa si aspetta ora al ritorno: "Siamo a metà della salita, ma gli ultimi tornati sono i più difficili. Sarà una partita difficile. Sono forti, hanno qualità. Siamo la miglior difesa nelle ultime cinque di Champions League, non abbiamo preso gol. Potevamo stare più attenti in alcune situazioni. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma metteremo in campo tutto. Obiettivo talmente importante che sicuramente non sbaglieremo. Nessuno pensa di aver superato il turno".