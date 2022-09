Milan-Napoli, Pioli: “Hanno palleggio, talento ed intensità”

"Palleggiano molto bene, se vuoi aggredirlo devi farlo con i tempi e l'intensità giusta. Coi duelli giusti. Se sbagliamo un'uscita hanno la qualità per superarti. Se li aspetti hanno qualità. Va sviluppata in modo lucido e coeso. Dobbiamo combattere queste armi, è vero e dobbiamo fare una prestazione attenta. Con il Liverpool sapevano che tenevano la linea alta e hanno scelto tempi perfetti di inserimento. Hanno esterni bravi nell'uno contro uno. Sono una squadra completa. Abbiamo le caratteristiche e le qualità per metterli in difficoltà anche noi. Dobbiamo essere compatti e attenti. Hanno talento, Spalletti ha grandi capacità che da sempre fa giocare bene le squadre. Il mercato gli ha permesso di prendere giocatori non così conosciuti, ma che si sono inseriti bene. Hanno vinto le partite europee e sono a pari punti con noi, stanno facendo un inizio importante". Leggi qui le TOP NEWS di giornata >>>