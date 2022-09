Milan-Napoli, Pioli sugli assenti: “Spero di recuperare tutti dopo la sosta”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa oggi a Milanello di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 . Tra gli argomenti trattati dall'allenatore del Milan , anche la situazione relativa agli infortunati ed i tanti goal presi in questo inizio di stagione:

"Gli infortunati sono gli stessi. Li recuperermo spero durante la sosta. Non ci stanno piacendo i gol subiti in netta superiorità numerica come mercoledì, vengono molto attentamente valutati e visionati. Possiamo fare meglio. Più il livello si alza, più i particolari fanno la differenza. È bastato mezzo metro per farci prendere gol. Serve massima attenzione". Leggi qui le TOP NEWS di giornata >>>