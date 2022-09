Milan-Napoli, Pioli: il no comment su Allegri e le scelte sulla sinistra

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa oggi a Milanello di Milan-Napoli, partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023. Tra gli argomenti trattati dall'allenatore del Milan, anche le sue riflessioni per decidere chi far giocare al posto di Leao. Non manca inoltre una sorte di "no comment" alle recenti dichiarazioni di Massimiliano Allegri: