Milan, Morata: “Vorrei non parlare più del mio problema. Ora sono guarito”

Sugli infortuni di Rodri e Carvajal: "Queste cose dimostrano perché siamo campioni d’Europa. Rodri e Carvajal sono pezzi fondamentali di questo gruppo. Fare squadra è difficile, farlo così lo è ancora di più. Le sue ferite mi feriscono l’anima. Il mio corpo si è congelato quando ho visto la ferita di Carvajal. Sapevo che era stato qualcosa di serio. Ci è piaciuto molto che siano venuti a trovarci. Che si riprendano al più presto, li amiamo moltissimo e abbiamo bisogno di loro".

Sui Mondiali: "Vorrei che i Mondiali si svolgessero il mese prossimo, perché non c’è niente di meglio che subito dopo gli Europei. Ci sono alcune selezioni incredibili in tutto il mondo. Il nostro più grande successo non sono gli Europei o la Nations League, ma chiunque venga sembra essere in questa Nazionale da tre o quattro anni. C’è un’atmosfera che raramente ho visto nel mondo del calcio. Quando vedo gli allenamenti, senza sei titolari degli Europei, penso che la Spagna ha un futuro, ci sono tante stelle. Dobbiamo dare loro amore".

Su Rafael Nadal: "Sono spagnolo, mi sento orgoglioso. Cosa posso dire di Rafa Nadal, sono rimasto incollato alla TV per guardarlo. Lui è un tipo di atleta e di persona fatta di altra stoffa ma sicuramente ha avuto momenti simili ai miei e mi capisce. Non posso che ringraziarvi per averci fatto divertire. Il tennis spagnolo ha un grande futuro".

Su Spagna-Danimarca: "La partita di domani è molto importante. Abbiamo la possibilità di farne una festa, è la nostra prima partita in Spagna da Campioni. È un avversario difficile. Penso che non abbiamo tetto. Siamo stati campioni europei e olimpici, l'Under 21 avrebbe potuto giocare questa partita. Tanti talenti stanno emergendo sempre più preparati e dobbiamo fare i complimenti agli allenatori perché prima era difficile per noi entrare in Nazionale ma ora arrivano più che preparati, come Sergio Gómez. Funziona molto bene".