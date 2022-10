Milan, Pioli: “Dispiace per Maignan. Starà fuori fino a gennaio”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha tenuto a Milanello la conferenza stampa per presentare la sfida di domani (ore 18:00) a 'San Siro' tra Milan e Monza. Per l'occasione, Pioli ha anche parlato del nuovo infortunio al polpaccio sinistro per Mike Maignan. Guarito dalla lesione del gemello mediale, ha rimediato una lesione al soleo.