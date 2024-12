Milan, Conceicao: “Per me i giocatori sono tutti uguali. Ho parlato con …”

Se conferma che i giocatori sono tutti uguali e se ha parlato con Rafa Leao e Theo Hernandez: "Per me sono uguali per come gestisco lo spogliatoio. Non fa differenza l'età, dipende da come si lavora. Se si lavora al massimo seriamente, non il massimo che pensano loro, c'è un altro limite. Non ci sono differenze. Davanti a tutti nello spogliatoio sanno che il discorso è uguale per tutti. Poi ci sono discorsi personali, che uno viene a parlare da solo. I discorsi con ognuno saranno diversi perché sono caratteri diversi. Mi piace capire la storia di ognuno, il papà, la mamma, il fratello... A volte c'è sempre una storia dietro che giustifica il comportamento. Mi piace. Chi merita di giocare lo decide il lavoro. Ho parlato con tutti". LEGGI ANCHE: Milan, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>