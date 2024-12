Sergio Conceicao , nuovo allenatore del Milan , si è presentato in conferenza stampa a Milanello . Al tecnico portoghese, che, alla guida del Porto per sette stagioni, dal 2017 al 2024 , ha vinto ben 11 trofei nazionali , è stato chiesto cosa si aspetta dal mercato e quale sarà il suo approccio all'interno dell'ambiente. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole ( QUI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA ).

Se vuole gestire ogni aspetto e poi rapportarsi o se vuole una persona accanto con cui confrontarsi quotidianamente: "Ognuno ha il suo lavoro da fare. La comunicazione la facciamo tutti i giorni. Però mi piace entrare in ogni aspetto, con dottori e fisioterapisti, sapere che lavoro fanno, se chi è infortunato fa una volta o due, per me due... Faccio esempi. Ho parlato col nutrizionista, è molto importante. Mi piace entrare dentro. Tutto molto veloce, cerchiamo di fare il prima possibile. Con la direzione parliamo quando serve, se vogliono venire tutti i giorni. Siamo qui per remare nella stessa direzione. Vogliamo che il Milan arrivi nei primi quattro posti, c'è già un titolo da giocarsi e vediamo in Champions League, vediamo dove arriviamo. Siamo il Milan".