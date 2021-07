Milan, Maignan: “Scudetto? Siamo qui per vincere” | News

Mike Maignan, portiere del Milan, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha parlato della possibilità di vincere lo scudetto

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi. Maignan si è soffermato sulla possibilità di vincere lo scudetto: "Siamo qui per vincere. Tutte le squadre partecipano per vincere, ma sarà la stagione a dire come andranno le cose. Ci vorrà molta concentrazione e motivazione". Ecco le altre dichiarazioni di Maignan.