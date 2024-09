Milan-Liverpool, van Dijk: “Delusi dalla sconfitta, ma siamo pronti”

"È difficile per me dire se la pausa internazionale non ha aiutato. Ognuno torna da posti diversi e gioca in modo diverso, ma penso che anche oggi, quando non eravamo al meglio, abbiamo creato occasioni e sarebbe potuta andare meglio. Ma è una prestazione di cui non siamo sicuramente contenti, ci aspettiamo molto di più da noi stessi e perdere in casa è qualcosa che non può succedere. Dobbiamo cambiare le cose molto velocemente e questo sarà il focus. Ci abbiamo provato lo stesso, ma credo che siamo stati troppo frettolosi, abbiamo messo la palla in area un po' troppo velocemente o l'abbiamo giocata troppo e poi non si è ottenuto lo slancio che si desiderava.