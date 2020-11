Milan-Lille, Kjaer: “Turnover? Io sto bene quando gioco / News

Milan-Lille, Kjaer ‘stakanovista’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Da quando è iniziata la stagione, Simon Kjaer, complice anche l’emergenza difensiva, è sempre sceso in campo. Una situazione che potrebbe richiedere un turno di riposo? Nemmeno per sogno! Questo il pensiero del centrale danese, alla vigilia di Milan-Lille, in conferenza stampa: “Sì, io preferisco giocare sempre, l’ho sempre detto al mister. Io sto bene quando gioco. L’abitudine alla partita è fondamentale, sono contento che il fisico ha sempre retto bene”.

