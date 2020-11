Milan-Lille, Kjaer: “Non ho mai avuto dubbi sulle mie qualità” | News

Milan-Lille, Kjaer sul suo impatto rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simon Kjaer, difensore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lille. Le dichiarazioni del danese sull’impatto dal suo arrivo a gennaio: “Quando ho sentito la possibilità di venire al Milan ero davvero felice, ma non sono qui in vacanza. Ho capito che dovevo fare il massimo tutti i giorni, perché so il lavoro che c’è dietro. Non ho mai avuto dubbi su questo punto. Sono contento a livello personale, ma per me la cosa più importante è sempre stata la squadra”.

