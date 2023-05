Milan-Lazio, Sarri: “Sotto 2-0 casualmente, l’Inter sta meglio”

Sarri, tecnico biancoceleste, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023.

Se la Lazio è stata arrendevole: "No, noi al 29' siamo andati sotto 2-0 senza che la partita fosse decollata. Non avevano fatto niente e non eravamo in difficoltà. Penso che il 2-0 sia stato occasionale. Un errore e un tiro deviato. Dopo il Milan ha meritato la vittoria, non nei primi 29 minuti. Sul 2-0 l'abbiamo data per persa. Senza sussulti e reazione, se non negli ultimi minuti. Il problema è stato quello. Non penso che siamo entrati scarichi. Casualmente ci siamo trovati sotto 2-0 senza che la partita fosse cominciata. Ci ha condizionato. Poi si può mettere a posto, ma il tentativo doveva essere più violento".

Se il Milan gli ha fatto la stessa impressione dell'Inter e quale delle due è più in forma: "Difficile fare una valutazione di questo tipo. Perché l'Inter ha dovuto pestare sulla partita perché era sotto, il Milan l'ha gestita. La sensazione visiva è che stia meglio l'Inter, ma magari il Milan ha pensato a mercoledì. I picchi di velocità del Milan sono superiori ai nostri".

Se ha colto l'appagamento psicologico dei giocatori inconscio: "La classifica è cortissima, non penso sia possibile. Sarebbe una squadra di folli a pensare che siamo già in Champions League, c'è da dare tutto e forse di più".

Sull'errore di Casale in avvio: "La palla di Casale non era un granché, ma neanche lo smarcamento. Doveva prendere più campo e poi venire violento sulla palla per aprire a sinistra. Errori che possono succedere. Alcuni arbitri fischiano quei contatti. Sono i classici errori per cui ci si lamenta del gioco da dietro. Invece a Firenze abbiamo fatto gol così e dissero che abbiamo fatto 4 gol in contropiede".

Su Immobile: "Non penso, non mi hanno riferito di problemi".

Se è preoccupato dall'andamento e da Sergej: "Bisogna essere concentrati. Né preoccupati né tranquilli. Bisogna essere proiettati sulle prossime partite, anzi la prossima. In questo momento abbiamo tre giocatori fondamentali che non sono in condizione migliore anche mentalmente. Vediamo se riusciamo a farli rendere di più e torneremo a essere più forte di ora".

Su Cataldi: "Non so come sta, vediamo domattina. Se è in campo potrebbe esserci alla prossima. Se né domani né dopodomani ci sarà, allora è dura".

Se è vero che il Milan era più lucido per i cambi fatti mercoledì: "Può essere, ma noi abbiamo perso un punto solo da loro. Sono scelte".

Cosa manca alla Lazio rispetto alle milanesi: "Sono due squadre che però abbiamo anche battuto in stagione. La mia opinione è che le rose sono molto più forti della nostra. Ci manca qualcosa per essere alla pari con queste squadre. La classifica dice cose diverse, ma la realtà è questa".