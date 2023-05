Milan-Lazio, Pioli: “Mancano cinque partite, è quasi da dentro o fuori”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio, match in programma alle ore 15:00 di sabato 6 maggio, rispondendo alle domande dei cronisti presenti. Interrogato sull'eventualità che il big match di 'San Siro' possa essere l'ultimo treno per la Champions League, l'allenatore emiliano ha sostenuto come lo si possa quasi definire un dentro o fuori. Di seguito le sue parole a riguardo.