Milan-Lazio, Pioli: “Dobbiamo vincerle tutte. Ora il nostro sogno…”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle ultime tre vittorie a San Siro con la Lazio e su Saelemaekers: "Non so se abbiamo trovato più spazio del solito, so che abbiamo lavorato bene da squadra in entrambe le fasi di gioco. Siamo stati aggressivi e in superiorità numerica dietro, correndo meno pericoli. Se vai in vantaggio l'aspetto mentale e tattico cambia. Nelle ultime non ci eravamo riusciti. Saelemaekers è un giocatore di qualità, non devono giocare semplice le palle semplici e complicate le palle difficili. Deve crescere. Ha tutte le qualità per far bene sia a destra che a sinistra, ma lo vedo più pericoloso a sinistra".

Se il Milan è inaffidabile: "Non siamo ancora in Champions League, dobbiamo vincerle tutte. Non vogliamo star fuori e altrimenti rischiamo. Non credo che abbiamo giocato brutte partite. I giudizi sono condizionati dal risultato finale. Peccato non aver vinto, le prestazioni c'erano. Siamo stati completi perché abbiamo segnato. Partita importante, ma non risolviamo i problemi se non diamo continuità. Se le vinciamo tutte, forse siamo sicuri".

Come sta Rafael Leao: "Anche con me era sorridente e ha detto che stava bene. Mi fido e spero che domani ci sia. Penso che domani sia il giorno più importante. Ha avuto qualcosina. Sembrerebbe si sia fermato in tempo. Vedremo domani".

Se è adduttore e se è vero che aveva qualcosa prima: "Se avesse avuto qualcosa non avrebbe giocato. Ho rispetto, ma queste cose non sono rispettose. Stava benissimo. Può succedere, ma non l'ho messo in campo senza migliore condizione. Dovrebbe essere adduttore, noi abbiamo muscoli stranissimi. Ogni tanto saltano fuori. Spero giochi mercoledì. Se una squadra gioca bene i singoli alzano la qualità, ma è solo un di più".

Se il Milan può prescindere da Rafael Leao: "La brillantezza superiore alla Lazio è stata perché molti non hanno giocato mercoledì, a differenza loro. Stiamo bene, il livello è altissimo mercoledì. Spero di averlo al 100% e averli tutti, ma conta la fiducia e la convinzione. La motivazione sarà la massimo e conta qualità del gioco. Non siamo favoriti, ma non ci importa. Dobbiamo goderci questi giorni per prepararci al meglio. Godiamoci tutto e poi spariamolo fuori".

Come ha sentito lo stadio e se può caricare: "Vincere aiuta sempre. Giochiamo una semifinale di Champions League, tutti i tifosi saranno presenti. Per tutti è la prima volta o quasi. Dobbiamo sentire questa eccitazione. Dobbiamo fare il massimo perché abbiamo un sogno e sarebbe bello".