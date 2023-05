Milan, Pioli: “Champions? Appuntamento da vivere con entusiasmo”

Il Milan si prepara per una partita chiave. La gara di domani pomeriggio contro la Lazio è fondamentale per il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League . Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia della partita contro i biancocelesti. Ecco un estratto delle sue parole sull' appuntamento di mercoledì contro l'Inter .

Quanto i tifosi devono gustarsi la semifinale: "Io non so che tifosi incontrate. Io ne incontro tanti e sono tutti entusiasti di questo... Non traguardo perché sappiamo cosa sarebbe. Di questo percorso. Non si gioca tutti gli anni. Sanno che sarà un appuntamento da vivere con entusiasmo, energia ed entusiasmo. Ci sarà tutto. Però sono consapevoli che in campionato bisogna far meglio. I tifosi che incontro, magari incontro quelli educati e rispettosi, dicono cose positive".