Milan, Kjaer elogia Giroud: “Lo vedo nell’élite assoluta come Benzema”

Il caso ha voluto che i due compagni di squadra al Milan si ritroveranno contro nel corso della seconda giornata dei Mondiali , che potrebbe essere già decisiva per entrambi. La Francia , dopo la vittoria con l' Australia potrebbe allungare in testa alla classifica, mentre la Danimarca ha bisogno dei tre punti dopo il pareggio a reti bianche contro la Tunisia .

Intervenuto in conferenza stampa in qualità di capitano della Danimarca , Simon Kjaer ha parlato del compagno al Milan Olivier Giroud , elogiandolo e paragonandolo a Karim Benzema . Di seguito le sue parole.

Su Giroud : "Auguro il meglio a Oli. Secondo me è uno dei migliori attaccanti in circolazione. È un grande attaccante d'area, quindi sarà una partita difficile contro di lui".

Sul paragone con Benzema: "Sì, li metto nello stesso gruppo. Vedo Giroud come l'élite assoluta in termini di mosse, finalizzazione e cose del genere. È leggermente meno mobile e fuori dagli schemi rispetto a Benzema. Ma dentro al campo lo vedo come un attaccante assolutamente di livello mondiale. Quindi la sfida contro di lui sarà probabilmente eccitante".