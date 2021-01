Milan-Juventus, Pioli difende Krunic: “Sta con noi per merito” | News

Ultime Notizie Milan Juventus: Pioli difende Krunic

MILAN NEWS – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigila della partita contro la Juventus. Pioli ha parlato di Rade Krunic, che domani sarà titolare in mediana insieme a Franck Kessie.

"Raccomandazioni particolari a Krunic? E' la squadra che deve interpretare bene la partita e le situazioni, non solo Krunic. Rade sta con noi per merito, per qualità e per caratteristiche. Non gli dirò niente di particolare, se non di curare quelle attenzioni che domani possono fare la differenza".