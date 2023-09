Milan, data e orario della conferenza di presentazione di Jovic | PM News

Luka Jovic, attaccante del Milan, si presenterà ufficialmente in conferenza stampa. Ecco quando sarà l'appuntamento con il bomber serbo

Luka Jovic , classe 1997 , è arrivato al Milan , a titolo definitivo gratuito dalla Fiorentina , nell'ultimo giorno del calciomercato estivo. E ha anche già esordito con i rossoneri nel derby di campionato perso contro l' Inter . L'ex Real Madrid e Eintracht Francoforte , però, ancora non è stato presentato ufficialmente ai tifosi del Diavolo. I quali non vedono l'ora di conoscere un po' meglio il loro nuovo centravanti.

Milan, domani la conferenza di Jovic

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la conferenza stampa di presentazione di Jovic avverrà domani, giovedì 21 settembre, alle ore 14:00, presso il centro sportivo rossonero di Milanello. Come di consueto, potrete seguire la conferenza di Jovic in diretta sui canali ufficiali del Milan e, in live testuale, anche su 'PianetaMilan.it'.