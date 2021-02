Milan-Inter, Pioli: “Tomori non adatto ad affrontare Lukaku. Vi spiego”

Milan-Inter, Pioli su Tomori

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato delle caratteristiche di Fikayo Tomori, spiegando come non sia adatto ad affrontare uno come Romelu Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: “Tomori sta facendo molto bene, ha caratteristiche diverse dai compagni, ma credo che sia più adatto a giocarsi la partita contro attaccanti come Lautaro o Sanchez, piuttosto che con Lukaku. È veloce, ma non tanto fisico. Sono contento di lui, è molto disponibile”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>