Milan-Inter, Pioli: “Tifosi a Milanello? Continuano ad essere speciali”

Milan-Inter, Pioli sui tifosi

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato della presenza dei tifosi a Milanello alla vigilia dell’importantissimo derby di campionato. Ecco le dichiarazioni in conferenza stampa: “I nostri tifosi continuano a dimostrare di essere davvero speciali. È un dispiacere enorme non poter giocare in un San Siro colmo di tifosi, entusiasmo e passione. Non ci arrenderemo mai a questa idea, ma ci sono sempre vicini e ci danno molta forza. Ho apprezzato anche l’iniziativa del club Derby Together, così sentiamo i nostri tifosi vicini e diamo una mano a chi è in difficoltà. Speriamo però sia l’ultimo senza tifosi”. ‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro alla vigilia del derby >>>