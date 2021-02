Milan-Inter, Pioli: “Settimana non positiva. Ibra? Un crampo al polpaccio”

Milan-Inter, le dichiarazioni di Pioli nel post-partita

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, il derby di Milano valido per la 23^ giornata della Serie A. Ecco le dichiarazioni integrali di Pioli.

Sul Milan in calo: “Settimana non positiva, nella gara di oggi a parte i primi 15 minuti si sia visto un buon Milan. Siamo dispiaciuti del risultato, ma dobbiamo uscire con fiducia per fare bene il prima possibile”.

Sulla sostituzione Ibrahimovic: “Ha avuto un crampo al polpaccio. Era in difficoltà nel correre e abbiamo proferito sostituirlo”.

Sugli errori difensivi: “Quando i risultati sono negativi tutta la squadra deve lavorare meglio. Poi dopo che siamo andati in svantaggio la gara è diventata subito difficile”.

Sul cambio di modulo: “Valuteremo tutte le scelte migliori per le prossime gare”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>