Milan-Inter, Pioli: “Ibrahimovic? Non pensiamo a Sanremo, solo al derby”

Milan-Inter, Pioli su Ibrahimovic

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic come giocatore capace di incidere. Poi ecco la battuta su Sanremo in conferenza stampa: “Domani deve essere una partita di collettivo, è sempre il collettivo che poi mette chiaramente in evidenza le qualità del singolo. Se giochiamo da squadra, abbiamo i giocatori per trovare la giocata vincente. Ibra è uno di questi. Noi sappiamo giocar bene, per mettere i singoli in condizione di poter incidere. Non pensiamo a Sanremo, pensiamo solo al Derby“. ‘Milan on fire!’: Ecco foto e video del murale apparso a San Siro prima del derby >>>