Milan-Inter, Pioli: “Giocare per il pareggio ti avvicina alla sconfitta”

Milan-Inter, Pioli sul risultato del derby

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Inter, ha espresso la sua opinione su un possibile pareggio nel derby di domani. Questa la risposta in conferenza stampa: “Intanto ci tengo a sottolineare che le ultime due partite non ci hanno tolto convinzione e forza o certezze, costruite lungo un percorso. La nostra coesione, il nostro modo di stare in campo ci ha dato grandi vantaggi. Anzi, queste partite che non abbiamo vinto ci hanno aiutato ancora di più a capire cosa serve per stare ad alti livelli. Se approcci una partita pensando che il pareggio può andar bene, sei più vicino alla sconfitta. Giocheremo per vincere, consapevole che non avremo sempre noi la palla, ma che possiamo mettere in difficoltà gli avversari”. ‘Milan on fire!’: ecco foto e video del murale apparso a San Siro prima del derby >>>