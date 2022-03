Milan-Inter, Inzaghi: “Derby non brillante, il pareggio è giusto” | News

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby tra Milan e Inter a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Inter , il derby di Milano , partita valida per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Io penso che non sia stato un derby brillante come gli altri due stagionali. Era il terzo derby, ci si gioca tanto, una finale. Le due squadre erano bloccate, non venivano da vittorie. Però ci portiamo a casa questo 0-0, ma volevamo fare un gol perché eravamo in trasferta".