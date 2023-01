Milan-Inter, Inzaghi: “Vittoria importantissima, Calhanoglu bravissimo”

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana di Riyad

Stefano Bressi

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, finale della Supercoppa Italiana svoltasi al 'King Fahd International Stadium' di Riyad (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'importanza della vittoria: "Importantissima, un Derby in finale successo due volte. Entrambe le volte avevamo perso. Sapevo l'importanza della gara al di là del trofeo. Vederli giocare in questo modo contro una squadra forte come il Milan è speciale. Stasera ce la gusteremo, poi porteremo la coppa ai nostri tifosi e poi ci ritufferemo nel lavoro, abbiamo tante partite".

Perché non sempre come oggi: "Si lavora per esserlo. Però sono serate che rimangono. Sono al terzo trofeo in una società importante come l'Inter, bisogna migliorare ogni giorno. La mia educazione ed esperienza mi fa superare certe cose".

Come sta Lukaku e se Calhanoglu ha problemi: "Stanno tutti abbastanza bene. Lukaku ha fatto gli ultimi due giorni e mezzo per rendersi disponibile. Ci sta dando dentro. Oggi sarebbe stato opzione in caso estremo, abbiamo ancora dei giorni per vedere se ci sarà con l'Empoli".

Sulle due vittorie su due qui: "Conoscevo il Paese, sta avanzando calcisticamente. Ci sono colleghi bravissimi, ma anche giocatori importanti. Il calcio arabo si sta evolvendo, come visto anche ai Mondiali".

Come giudica le partite di Dzeko e Lautaro Martinez: "Bravissimi, al di là dei gol importantissimi, hanno fatto un grandissimo lavoro. Correa è entrato bene e ora aspettiamo Lukaku, la mia speranza è di averli tutti a disposizione. Correa si sta mettendo in pari, mentre Lukaku si sta rendendo disponibile".

Su Calhanoglu che ha detto che si sono mangiati il Milan: "È stato bravissimo, abbiamo fatto una gara buonissima. Hanno tante frecce, ma i ragazzi hanno fatto una gara di corsa e concentrazione. Ci tengo a ringraziare la società, i tifosi e i ragazzi che non sono più con noi che l'anno scorso vincendo la Coppa Italia ci hanno fatto giocare un'altra finale".