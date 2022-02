Milan-Inter, data ed orario della conferenza di Pioli | PM News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà i temi principali di Milan-Inter in conferenza stampa a Milanello. Ecco quando avverrà

Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenterà i temi principali di Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia, come di consueto in conferenza stampa a Milanello. L'appuntamento con mister Pioli è previsto per lunedì 28 febbraio, alle ore 12:00. La conferenza di Pioli alla vigilia di Milan-Inter, oltre che sui canali ufficiali del club meneghino, potrà come al solito essere seguita su 'PianetaMilan.it' nella versione live testuale. Milan, ritorno di fiamma sul mercato? Il centrocampista lo manda Ancelotti