Calabria: “Continuiamo a giocare così: i risultati verranno da sé”

"Abbiamo parlato ma rimaniamo positivi come prima. Non li ho visti né abbattuti né tristi, ci sono mancati i risultati nelle ultime partite ma non per questo abbiamo pensieri negativi. Dobbiamo continuare a giocare per come stiamo facendo, poi i risultati verranno da sé". Milan-Inter, le parole di Pioli alla vigilia della finale di Supercoppa >>>