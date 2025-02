Milan, Ibrahimovic: “Gimenez? Un killer”. Poi cita Adriano Galliani

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno di Champions League contro il Feyenoord . Tanti i temi toccati, dalla squadra rossonera alle motivazioni, fino ad alcuni pensieri sui singoli. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sui giocatori arrivati dal mercato invernale: "Ci aspettiamo tanto dai nuovi acquisti. Sono già presenti, Walker ad esempio è un giocatore presente. Non è uno che deve crescere, lui deve portare risultati. Così come Joao, che può crescere. Gimenez può crescere e diventare ancora più forte, come Bondo e Sottil. Il club si aspetta tanto dai nuovi acquisti. Ho già detto a tutti di prendere il loro spazio, questo serve alla squadra: qualcosa di nuovo che sposta un po' l'equilibrio ed è quello che stanno facendo. Come diceva Galliani, i giocatori devono solo pensare al calcio, al resto ci pensiamo noi. Gimenez è un killer, sta la davanti la porta. Ma deve anche correre, col mister se non corri non giochi. Nell'ultima partita è stato al posto giusto al momento giusto. Poi i palloni possono arrivare da tutte le parti, anche da Mike. Deve stare lì, concentrato e metterla dentro".