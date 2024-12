"Rispetto per i tifosi: siamo i primi a non essere soddisfatti"

"Capiamo i tifosi e abbiamo rispetto, siamo i primi a non essere soddisfatti e non lo saremo finché non raggiungiamo i nostri obiettivi. La Supercoppa è uno dei nostri obiettivi. La responsabilità non è solo dell'allenatore ma è condivisa con tutti, dobbiamo prendercela. Nel male e nel bene il Milan è sempre preparato per il prossimo step, non ci sono scelte dettate dal panico", ha concluso Ibrahimovic. LEGGI ANCHE: Milan, presentato Conceicao: le sue parole in conferenza stampa >>>