Milan, Ibrahimovic: “Alti e bassi? Ci stiamo lavorando, ma non dobbiamo…”

Intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno di Champions League contro il Feyenoord . Tanti i temi toccati, dalla squadra rossonera alle motivazioni, fino ad alcuni pensieri sui singoli. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per la conferenza completa!

Sugli alti e bassi della stagione: "Come ho detto una settimana fa l'importante è che i momenti bassi siano più alti possibili. Essere sempre al top tutti i giorni non è facile, ma ci stiamo provando. Se nel lungo una squadra ha i momenti di down più alti possibili è quella che vincerà. È una cosa su cui stiamo lavorando, se sei sempre presente e tiri fuori la mentalità da vittoria: è quello che stiamo creando in questo gruppo. Poi comunico tutti i giorni con i giocatori, cerchiamo di trovare soluzioni, parliamo con l'allenatore anche. Ma non deve essere una cosa ripetitiva, se dici tutti i giorni a tua moglie che la ami poi perde di significato. Devi dimostrarlo con i fatti, non solo con le parole".