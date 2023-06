Milan-Hellas Verona, Pioli: “Ibrahimovic al mio fianco? Chissà…”

Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona, partita della 38^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Hellas Verona, partita della 38^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'addio al calcio di Ibrahimovic: "Ho allenato un campione, il più grande che ho allenato. Un riferimento in campo e fuori. Intelligentissimo, mi dispiace non poterlo più fare. Dispiace tanto. Il suo aiuto è stato notevole in questi anni".

Un retroscena su Ibrahimovic: "Confronti costanti e non sempre facili. Però sapevo che fosse di alto livello e che dice sempre cosa sente e pensa al meglio. Quando sei su questi livelli, spesso ho parlato poco e ascoltato. Altre volte abbiamo discusso. Ci sono tanti episodi. Ha grande personalità, sono state situazioni importanti, tutto molto bello".

L'emozione di poco fa: "Tutti commossi. Avevo parlato con lui, ma non aveva annunciato del tutto le sue intenzioni. È un grandissimo campione, l'ha sempre dimostrato. Ha un'età in cui è difficile avere certe prestazioni, ci è riuscito perché è un vincente e un campione, con mentalità vincente. Sempre stato il primo ad arrivare e ultimo ad andare via, ha aiutato i giovani".

Se lo vorrebbe in un'altra veste: "Ci ho parlato tempo fa, non si vedeva allenatore, ma le cose possono cambiare. Non so cosa farà, ma lo farà bene".

Se il suo Milan nasce dall'arrivo di Ibrahimovic e ora si apre un nuovo capitolo senza di lui: "È stato così bravo da renderli pronti a essere squadra anche senza di lui. Non sono più i ragazzini che hanno trovato Zlatan, ora sono maturi. Hanno giocato partite importanti. Non sarà semplice, ma i ragazzi sono pronti".