Milan, Giroud: “Rivincita Mondiale con Lautaro? Pure della Supercoppa”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter, Olivier Giroud ha risposto ad una domanda su una possibile rivincita della finale del Mondiale nei confronti di Lautaro Martinez. Questa la risposta dell'attaccante francese: "Pure della Supercoppa però. Non è una sfida personale, siamo tutti uniti, è una sfida di squadra. Lasciamo indietro il passato, ma per me certamente è una motivazione in più. Niente limita la mia concentrazione. Sono uno che è concentrato su ciò che devo fare sul campo. Concentrato sui miei compagni e basta".