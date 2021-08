Milan, Giroud esalta Pioli: “E’ un grande allenatore” | News

Olivier Giroud, attaccante del Milan, nel corso della conferenza stampa di Milanello ha parlato anche di Stefano Pioli

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Giroud ha parlato anche di Stefano Pioli, tecnico rossonero: "I complimenti di Sarri? Abbiamo condiviso una grande stagione. E' stata una grande soddisfazione vincere l'Europa League: in quella stagione ho davvero giocato tanto, concludendo anche come capocannoniere della competizione. Ho sentito i suoi commenti e lo ringrazio. E' un ottimo manager, ma ora quello che conta per me è trovarmi con Pioli: è un grande allenatore e spero di fare grandi cose con lui".