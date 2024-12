Milan, Fonseca: “Domani dobbiamo essere all’altezza della storia rossonera”

Milan-Genoa , una partita molto importante per i rossoneri. Il Diavolo va alla ricerca di tre punti fondamentali dopo la vittoria contro la Stella Rossa . Nel prepartita grandi festa per il 125° anniversario del club. Come al solito, Paulo Fonseca ha parlato dei tanti temi della gara alla vigilia della sfida in conferenza stampa. Tantissimi i temi presi in considerazione dall'allenatore portoghese. Ecco le sue parole sullo spirito della partita.

Milan, Fonseca: "Ho già detto alla squadra cosa penso, come faccio sempre"

"Per me sarebbe stato facile parlare solo della vittoria o delle quattro consecutive in Champions League, ma domani il Milan fa 125 anni e dobbiamo essere all'altezza della storia. Per me non era così. Non possiamo con questo atteggiamento esserlo. Ho già detto alla squadra cosa penso, come faccio sempre. Ho detto ai giocatori oggi che volevo parlare e penso che siamo pronti domani ad avere un giorno all'altezza della storia del Milan".