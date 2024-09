Milan Futuro-Spal, lo sfogo di Dossena: “Sembravamo noi l’Under 23”

Il Milan Futuro ha ottenuto la sua prima storica vittoria in casa contro la Spal per 2-1. Il tecnico dei ferraresi, Andrea Dossena , si è sfogato nel post partita per la sconfitta. Ecco le sue parole:

Analisi sulla partita

"Le occasioni più nitide le abbiamo create noi, ma sono arrabbiatissimo perché sul primo gol abbiamo commesso una leggerezza. Poi ultimamente ogni tiro degli avversari in questo periodo è un palo-gol oppure sono tiri difficili da prendere. Noi siamo arrivati davanti alla porta e siamo stati deficitari, ma quelle leggerezze non possiamo permettercele perché le paghiamo carissime. Senza nulla togliere agli avversari, oggi sembrava che la squadra Under 23 fossimo noi, che quelli inesperti fossimo noi. Abbiamo lavorato tutta la settima sulla fase difensiva e sulla concentrazione, quindi questo risultato fa male. Deve fare male anche ai ragazzi. La partita era in controllo, abbiamo creato di più, siamo riusciti a rimetterla in parità e non ci sta perdere così, non siamo ancora sulla strada giusta."