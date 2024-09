Milan, Furlani: “Ibra assente? Non una sorpresa. C’era anche Cardinale”

Se vuole fare luce sull'assenza di Ibrahimovic e se pensa che, anche se prevista da tempo, non fosse meglio annunciarla prima: "Aveva un impegno preso da parecchio, prima del suo ruolo nel Milan. Non era una sorpresa. Non penso che dobbiamo annunciare tutti gli spostamenti della dirigenza, ogni settimana. Un non evento, momento come non necessario. C'ero io, Moncada e addirittura il proprietario".LEGGI ANCHE: Calciomercato – I voti alle 20 di Serie A: Milan, giudizio e posizione d’élite, ma … >>>