Milan-Fiorentina, Bonera: “Che professionalità questo gruppo, non caliamo l’intensità”

Milan-Fiorentina, le dichiarazioni post-partita di Bonera

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Fiorentina, gara della 9^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Bonera:

Sul quarto posto: “Non è il momento, dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano, sappiamo che solo così possiamo rimanere in alto fino alla fine. Se abbassiamo l’intensità non andremo da nessuna parte”.

Su Tonali: “Una buona gara, abbiamo visto dei miglioramenti, aveva bisogno di un po’ di tempo. Siamo concentrati su di lui, ha fatto una buona gara”

Sui punti di distacco dati a Inter e Juventus: “E’ un qualcosa che ci fa sentire orgogliosi, non invece far perdere energie a pensarci. E’ frutto del sacrificio e di voler sempre migliorare”

Sulla crescita del Milan: “Mi sorprende il gruppo per quello che dimostra ogni giorno, la professionalità. Ora le altre squadre ci aspettano al varco”

Su Saelemaekers: “Grande spirito di sacrificio, corsa e velocità, un giocatore importante”.

Sull'entusiasmo della società "Ringrazio la disponibilità della proprietà per lavorare con mezzi importanti in un periodo difficile. Ringrazio a nome mio e del mister la proprietà, molto vicina e ambiziosa come ha sempre dimostrato".