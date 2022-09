Milan femminile, Ganz: “Affrontiamo una Sampdoria in salute” | News

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria, gara valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A Femminile, Maurizio Ganz ha rilasciato delle dichiarazioni. "Affrontiamo una squadra in salute, che ha iniziato bene il campionato - così Mister Ganz alla vigilia -. Siamo contenti di aver recuperato qualche giocatrice, sarà una partita interessante che affronteremo con la consapevolezza di star bene". Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza e il futuro di Leao.