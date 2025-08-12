Milan, Estupinan: “Il numero 2? Omaggio a Cafu per le parole su di me”

Pervis Estupinan, classe 1998, terzino sinistro ecuadoriano che il Milan ha prelevato a titolo definitivo dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi, in questa sessione estiva di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa presso la sede del club rossonero, 'Casa Milan', rispondendo con piacere a tutte le domande dei giornalisti presenti.
Sul perché abbia scelto la maglia rossonera con il numero 2, mai indossata finora in carriera, Estupinan ha commentato così: "Tantissimi giocatori fantastici qui l'hanno vestito. Il motivo per cui l'ho scelta? Cafu ha detto belle parole sul mio conto e mi sono detto che se fosse stato disponibile l'avrei scelto. Per rendergli omaggio. E perché mi avrebbe dato fiducia in più".
