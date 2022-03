Milan-Empoli, Pioli: “Non preoccupato dai pochi gol, contento per i clean sheet”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Empoli, partita della 29^ giornata della Serie A 2021-2022.

Sulla prova di Florenzi e Kalulu: "Ha giocato molto bene. Molto affidabile, può fare quattro o cinque ruoli. Sono molto contento. Per il contratto di Kalulu non dipende da me. Sono soddisfatto, ha sempre lavorato con partecipazione e disponibilità. Questo è il premio per le sue qualità".