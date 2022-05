Milan, senti Donnarumma: “Felice per lo scudetto, ma non c’è rammarico”

Impegnato con la Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma ha rilasciato delle dichiarazioni, anche sul Milan, in conferenza stampa

Enrico Ianuario

Intervenuto in conferenza stampa, Gianluigi Donnarumma ha parlato di tanti temi, tra cui anche del Milan. Queste le dichiarazioni del portiere del PSG: "Ieri ho visto la gara e Courtois ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all'ultimo. Un po' di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi. Oggi Courtois è il miglior portiere in Europa".

In merito al PSG, Donnarumma ha proseguito così: "Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista. Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell'Italia. Non c'è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio".

Infine, un pensiero anche al Milan campione d'Italia: "Dopo aver vinto il titolo in Francia l'anno perfetto era lo Scudetto del Milan e gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro. Non c'è rammarico", conclude Donnarumma. Calciomercato Milan: Bremer torna prepotentemente in corsa.