Milan-Dinamo Zagreb, Cacic: “Grandi meriti loro, Rafael Leao è super”

Stefano Bressi

L'allenatore croato Ante Cacic ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Dinamo Zagabria, partita valida per la 2^ giornata del gruppo E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'.

Ecco le dichiarazioni di Cacic

Come si sente sulla partita: "Se perdi non puoi essere soddisfatto, ma è stata una buona partita. Avevamo iniziato con alcune opportunità, poi qualche errore e il rigore che ha rotto l'equilibrio. Poi abbiamo avuto la forza per riaprirla, sono orgoglioso. L'avversario era molto forte, ora abbiamo quattro partite".

Sul gioco troppo difensivo forse non necessario: "In realtà volevamo giocare più aperti e offensivi. Meriti al Milan che non ce l'ha permesso. È la squadra Campione d'Italia ed è fortissima, si vede anche dai dettagli. Abbiamo cercato di essere pericolosi".

L'aspetto che l'ha colpito di più del Milan: "Sono una squadra veloce e compatta, mi piace molto. Ha una fascia sinistra pericolosissima, Giroud è pericoloso e non è piacevole averlo in campo. Cerca la profondità e non è facile da gestire. La cosa più difficile è gestire questi personaggi, che hanno una qualità in più".

Se è più forte il Milan o il Chelsea e se sono ancora in grado di giocarsela: "Come detto prima, non siamo mai stati favoriti. Faremo del nostro meglio. Oggi è merito del Milan, ma sono contento dei miei ragazzi. Sono partite che fanno crescere, il nostro campionato non è al livello di quello italiano e il fatto che siamo stati in partita. Nel calcio non sempre vince il favorito".

Cos'è mancato stasera rispetto alla partita col Chelsea: "Il fatto che giocassimo in casa era un vantaggio. Il pubblico che sostiene compensa il livello più basso. Non abbiamo fatto errori e li abbiamo puniti. Oggi il merito è stato del Milan che ci ha fatto andare dove voleva".

Se ha paura che a dicembre possa arrivare qualche offerta per l'attaccante: "Preoccupato no, abbiamo fatto crescere tantissimi ragazzi che giocano in tutti i campionati. Questo rappresenta un grosso introito. Non è facile quando devi vendere fare risultati, noi stiamo facendo anche risultati. Non so rispondere al momento".

Se ci sono state situazioni non lette bene: "Non voglio commentare e analizzare la partita ora perché sono valutazioni che si fanno dopo. Petkovic ha giocato meglio col Chelsea, ma aveva tanta gente addosso".