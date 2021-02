Milan-Crotone, Stroppa: “Soffriremo, ma abbiamo anche armi per far male”

Milan-Crotone, le parole di Stroppa

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Di fronte avremo una squadra che ha tutte le componenti per metterci in difficoltà. Sa palleggiare, ha individualità, fisicità e personalità. Vedendo quello che ha fatto l’Inter il risultato è ancora più importante per loro e quindi sono obbligati a vincere. Di sicuro sarà una partita di sofferenza, dovremo correre anche a vuoto ma è chiaro che non andremo a Milano per essere sconfitti. In questo momento abbiamo anche le armi per fare male“. Clicca qui per leggere la conferenza stampa di Stefano Pioli >>>