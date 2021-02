Milan-Crotone, Pioli avvisa: “Giocano un buon calcio, serve partita attenta”

Milan-Crotone, Pioli non si fida dei rossoblù

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Crotone, ha parlato delle qualità del club calabrese. Il tecnico rossonero non sottovaluta la partita e sulla squadra di Giovanni Stroppa afferma: “Sono una squadra che gioca un buon calcio, che gioca bene. Non so che tipo di attaccanti troveremo. Hanno sia attaccanti veloci che fisici. Dovremo fare una partita molto attenta e qualitativa”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>