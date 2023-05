Milan-Cremonese, Pioli: “Partita decisiva affrontata come se non lo fosse”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Milan-Cremonese, partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è giocata allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla frenata: "Brutta frenata, non siamo soddisfatti. Dobbiamo trasformare questa rabbia in voglia di fare. In campionato non stiamo facendo bene".

Il motivo: "Queste sono partite decisive. Non si possono affrontare come se non lo fossero. Oggi non giocavamo solo con la Cremonese, ma anche contro tutte le altre. Il primo tempo mi è piaciuto, il secondo tempo abbiamo smesso di giocare da squadra".

Se è arrabbiato: "Certo, per forza. Non è il risultato che volevamo e si complica ora. Abbiamo ancora le carte da giocare, ma dobbiamo cambiare registro".

Sulle difficoltà nel segnare: "Sbagliamo troppe volte l'ultimo passaggio, l'ultima decisione. Nel primo tempo abbiamo fatto di tutto per essere pericolosi. Ci è mancato poco. Nel secondo tempo dovevamo essere più veloci e determinati. Bisogna segnare di più".

Se ha visto gli occhi giusti nei giocatori: "Non li ho visti. Non ho visto i giocatori".

PM - Su Brahim Diaz preferito a De Ketelaere: "Mi sembrava brillante. Pensavo potesse avere lo spunto per decidere la partita".

Se ha la sensazione che la squadra capisca l'importanza delle partite: "Siete tutti bravissimi a sottolineare quando la squadra sbaglia approccio. Oggi il primo tempo è stato di energia, di volontà e determinazione di alto livello. Ci è mancata la qualità. Il secondo tempo è stato differente. Se avessimo giocato tutti i 95 minuti in quel modo non sarebbe finita così. Non siamo stati lucidi e determinati. Potevamo gestire meglio alcune situazioni e non dovevamo subire quel gol".